تكنولوجيا: تسريبات أسعار سوار هواوي باند 11 برو، وهو جهاز تتبع لياقة بدنية جديد بأسعار معقولة، مع شائعات عن إطلاقه عالمياً.

ظهرت أسعار متتبع اللياقة البدنية التالي من هواوي عبر الإنترنت. وكجزء من تسريب واسع النطاق متعلق بـ Band 11 Pro، لم يمنع السعر المعقول هواوي من تزويد جهازها الجديد القابل للارتداء بشاشة AMOLED ساطعة بقوة 2,000 شمعة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج.

سلط “رولاند كواندت” ضوءاً جديداً على متتبع اللياقة البدنية القادم من هواوي. للتذكير، ظهرت التفاصيل الأولية حول Band 11 Pro عبر الإنترنت في نهاية الأسبوع الماضي. في ذلك الوقت، لم يكن لدينا سوى صورتين للجهاز الجديد لنعتمد عليهما.

والآن، شارك “كواندت” صوراً جديدة توضح تفاصيل Band 11 Pro بثلاث تشطيبات مختلفة. وستأتي المتغيرات الثلاثة، المضمنة أدناه، بهيكل من سبائك الألومنيوم أو سبائك التيتانيوم والألومنيوم. وللأسف، لا يزال من غير الواضح في هذه المرحلة أي الألوان تستفيد من حافظات سبائك التيتانيوم والألومنيوم وأيها تستفيد من حافظات سبائك الألومنيوم.

وعلى ما يبدو، ستباع متغيرات سبائك التيتانيوم والألومنيوم بسعر تجزئة يزيد بحوالي 20 يورو (حوالي 24 دولاراً) عن نظيراتها المصنوعة من سبائك الألومنيوم. وبغض النظر عن ذلك، ستكون جميع المتغيرات معتمدة بتصنيف IP67 مع بطاريات بسعة 300 مللي أمبير في الساعة مصنفة لأوقات تشغيل تصل إلى 14 يوماً. علاوة على ذلك، يأتي كلاهما مزوداً بنظام GPS مدمج وشاشة AMOLED مقاس 1.62 بوصة توفر ما يصل إلى 2,000 شمعة من ذروة السطوع.

بعبارة أخرى، يجب أن يكون Band 11 Pro أصغر قليلاً من أجهزة تتبع اللياقة البدنية الأخرى مثل Smart Band 10 من شاومي (بسعر حالي 48.99 دولاراً على أمازون). ويضيف “كواندت” أن Band 11 Pro سيصل إلى منطقة اليورو في مارس. ويُزعم أن متتبع اللياقة البدنية سيبدأ بسعر حوالي 49 يورو (حوالي 58 دولاراً) ولكن قد يصل سعره إلى 69 دولاراً (حوالي 82 دولاراً) لبعض المتغيرات. ومن المتوقع أن تكشف هواوي النقاب عن Band 11 Pro دولياً في وقت لاحق من هذا الشهر جنباً إلى جنب مع العديد من الأجهزة الأخرى.

