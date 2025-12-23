بـ “علينا” علي عبد الكريم يستعيد عرش الأغنية الطربية

دبي - فريق التحرير: يستعد الفنان الكبير علي عبدالكريم لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “علينا”، في تعاون جديد يجمعه مع الشاعر أسعد عبد الكريم، ضمن عمل ينتظره جمهوره بشغف.

ومن المقرر طرح الأغنية عبر القناة الرسمية للفنان على منصة يوتيوب، إلى جانب توفرها عبر الوكيل الحصري لتوزيع الصوتيات الرقمية على مختلف المنصات العالمية.

ويحمل هذا العمل عودة فنية خاصة إلى روح الأغنية الأصيلة، حيث تتجدد المفردة وتواكب الموسيقى تطور الذائقة، دون أن تفقد هويتها الغنائية التي عُرف بها علي عبد الكريم، في تجربة تجمع بين الأصالة والتحديث.

ويُعد هذا التعاون امتداداً لمسيرة فنية مشتركة، يواصل من خلالها الثنائي تقديم أعمال تحترم الكلمة واللحن، وتخاطب الإحساس بصدق، في وقت يشهد فيه المشهد الغنائي تنوعاً واسعاً في الأساليب والاتجاهات.

يذكر أن علي عبد الكريم سجل حضوراً بارزاً في الساحة الفنية العربية منذ انطلاقته، وكان آخر إنتاجه الفني في عام ٢٠٢٢ عبر ألبوم مصغر، إلى جانب مشاركته في عدد من حفلات المملكة ضمن مواسم الترفيه التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، حيث حظي بتفاعل لافت من الجمهور.