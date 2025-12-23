حسن الرداد يقترب من “فيلم العمر”

دبي - فريق التحرير: كشف الممثل المصري حسن الرداد عن استعداده لتقديم عمل سينمائي جديد وصفه بـ«فيلم العمر»، مؤكدًا أنّه يحمل طابعًا خاصًا ومختلفًا عمّا قدّمه سابقًا، ويراهن عليه ليكون محطة فارقة في مسيرته الفنية.

وأوضح الرداد، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ضمن برنامج «سبوت لايت» الذي يُعرض عبر قناة «صدى البلد»، أنّ الفيلم يحمل عنوان «طه الغريب»، وهو مقتبس عن رواية شهيرة تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق.

وأشار إلى أنّ التحضيرات الخاصة بالفيلم استغرقت وقتًا طويلًا، لافتًا إلى أنّه وقّع على المشروع منذ نحو أربع سنوات، وأنّ الكاتب محمد صادق تولّى كتابة السيناريو والحوار بنفسه.

وأشاد الرداد بأسلوب الكاتب، معتبرًا أنّه يتميّز بقدرته على كتابة المشاعر الإنسانية بصدق وعمق، وتقديم شخصيات نابضة بالحياة وقريبة من الواقع.

وأكد أنّ العمل خضع للعديد من التعديلات للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، موضحًا أنّ فريق العمل مرّ بعدّة نسخ من السيناريو، إلى أن وصل حاليًا إلى النسخة الثامنة أو التاسعة.

وعن طبيعة الفيلم، أوضح الرداد أنّ «طه الغريب» ينتمي إلى فئة الأفلام الرومانسية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّه يعمل بالتوازي على مشروع سينمائي آخر من نوع «الأكشن الكوميدي»، يقدّم من خلاله رؤية مختلفة وغير تقليدية لأفلام الأكشن.

وفي ختام حديثه، عبّر حسن الرداد عن أمنياته لعام ٢٠٢٦، متمنيًا الصحة والستر لعائلته وأبنائه وأصدقائه، كما تمنى لجمهوره دوام السعادة والنجاح، متحدثًا بعفوية عن تعامله مع طفليه، مؤكدًا أنّه يحرص على معاملتهما بالقدر نفسه من الاهتمام والدلال.