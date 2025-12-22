مسلسل يتناول سيرة حياة هند رستم… والورثة يهدّدون باللجوء إلى القضاء

دبي - فريق التحرير: أصدرت أسرة الممثّلة المصريّة الرّاحلة، هند رستم، بيانًا تحذيريًّا شديد اللهجة، ردًّا على ترويج بعض الأشخاص مشروعًا دراميًّا يحمل اسم “هنّومة” ويزعم تناول سيرة حياتها، دون الحصول على أيّة موافقة رسميّة من الورثة.

وفي بيانها، أكّدت الأسرة حقّها الأدبيّ والقانونيّ الحصريّ في حماية إرث الفنّانة وسيرتها الذّاتية، مشيرةً إلى أنّ الإعلان والتّرويج للمسلسل تمّ من دون أيّ إذن وهو ما اعتبرته تعدّيًا صارخًا على حقوقهم وسمعة الفنّانة.

وأوضحت الأسرة أنّها سبق أن قدّمت شكاوى رسميّة في الأوّل من سبتمبر ٢٠٢٤ والخامس من نوفمبر ٢٠٢٤، رفضًا لأيّ استغلال غير قانونيّ لاسم أو قصّة حياة هند رستم.

كما وجّه الورثة تحذيرًا واضحًا إلى شركات الإنتاج، القنوات الفضائيّة، المنصّات الرّقميّة، المموّلين، الكتّاب، المخرجين والممثّلين، بعدم المشاركة في العمل بأيّ شكل من الأشكال دون إذن رسميّ، مشدّدين على أنّ أيّ استغلال غير مصرّح به يُعدّ خرقًا للقوانين الخاصّة بالملكيّة الفكريّة والحرّيّات الشّخصيّة.

كما أعلنت الأسرة أنّها ستتّخذ الإجراءات القانونيّة والمدنيّة والجنائيّة كافّة، ضدّ أيّ شخص أو جهة تسعى لاستغلال اسم أو إرث هند رستم، دون وجه حقّ.

نذكر أنّ هند رستم، رحلت عن عالمنا في العام ٢٠١١ عن عمر ناهز تسعة وسبعين عامًا، إثر أزمة قلبيّة حادّة.