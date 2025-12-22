أطفال مسلسل “ورود وذنوب” على مسرح “ذا فويس تركيا”

دبي - فريق التحرير: ​في مفاجأة استثنائيّة لجمهور الدّراما التّركيّة، أعلن برنامج المواهب الشّهير “صوت تركيا” (O Ses Türkiye) عن استضافة نجوم المستقبل، أطفال المسلسل الدّرامي الناجح “ورود وذنوب”، للمشاركة في الحلقة الخاصّة باحتفالات رأس السّنة الميلادية ٢٠٢٥.

سيطلّ أطفال العمل على المسرح ليقدّموا فقرات غنائيّة واستعراضيّة تعكس مواهبهم المتعدّدة، بمشاركة كبار نجوم الفنّ في تركيا.

تأتي هذه المشاركة لتسلّط الضّوء على الكيمياء الرّائعة بين طاقم العمل الّتي كانت سببًا رئيسيًّا في نجاح المسلسل منذ انطلاقه.

يُعد مسلسل “ورود وذنوب” من أبرز الإنتاجات التّركية لعام ٢٠٢٥، إذ استطاع جذب ملايين المشاهدين بفضل قصّته العميقة وأداء أبطاله المتميّزين.

​العمل من بطولة مراد يلدرم، جيمري بايسال، أحمد ساراتشوغلو وجوليناي كالكان، ​تأليف يلدا إروغلو، ​إخراج دينيز جان تشيليك.