بعد سنوات من الغياب.. السقا وياسمين عبدالعزيز يعودان بخبر يهزّ السوشيال ميديا

دبي - فريق التحرير: يجتمع الممثل أحمد السقا والممثلة ياسمين عبد العزيز في فيلم جديد بعنوان “خلي بالك من نفسك”، من إخراج معتز التوني، والذي يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن. ومن المقرر أن ينطلق تصوير العمل يوم الأربعاء المقبل.

يشارك في بطولة الفيلم كل من: أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف وممثلين أجانب. العمل من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج “سينرجي بلس”.

وفي سياق آخر، يستعد أحمد السقا لتصوير فيلمه الجديد “هيروشيما” خلال الأيام المقبلة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال.

ويشارك في بطولته: مي عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هدى الأتربي، محمد لطفي، عماد صفوت، علاء مرسي، والوجه الجديد هيثم زيدان، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين. وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد السقا كان فيلم “أحمد وأحمد”، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، ورشدي الشامي، مع طارق لطفي وغادة عبد الرازق كضيوف شرف.

الفيلم أشرف على كتابته أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وهو من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.