صدمة في هوليوود… وفاة جيمس رانسون نجم “The Wire” عن ستّة وأربعين عامًا

دبي - فريق التحرير: توفّي الممثّل الأميركيّ جيمس رانسون أحد أبرز نجوم مسلسل The Wire، عن عمر ستّة وأربعين عامًا، بحسب ما أكّدته الجهات المختصّة في مقاطعة لوس أنجلوس، حيث كانت الوفاة يوم الجمعة في التّاسع عشر من ديسمبر في مدينة لوس أنجلوس، وتمّ تصنيفها كوفاة مأسويّة.

واشتهر رانسون على نطاق واسع بدوره في تمثيل شخصيّة زيغي سوبوتكا، عامل المرافئ المضطرب في الموسم الثّاني من مسلسل The Wire، وهو الدّور الّذي ترك بصمة قويّة لدى جمهور العمل الّذي عُرض بين عامٰي ٢٠٠٢ و٢٠٠٨ ويُعد من أهم المسلسلات الدّراميّة في تاريخ التّلفزيون. وشارك رانسون في اثنتَي عشرة حلقة خلال موسم ٢٠٠٣.

وامتدّت مسيرته الفنّيّة إلى أعمال تلفزيونيّة وسينمائيّة متنوّعة، إذ ظهر في مسلسلات مثل Generation Kill وTreme وBosch، وكان آخر ظهور له عام ٢٠٢٥ في مسلسل Poker Face. كما شارك في عدد من الأفلام البارزة، من بينها Sinister بجزأيه، وTangerine، وMr. Right، إلى جانب أفلام جماهيريّة مثل IT: Chapter Two وThe Black Phone، إضافة إلى مشاركته في الجزء الثّاني المرتقب Black Phone 2.

وعلى الصّعيد الشّخصيّ، عُرف رانسون بشجاعته في الحديث عن تجاربه الصّعبة، إذ كشف في عام ٢٠٢١ عن كونه ناجيًا من اعتداءات جنسيّة، كما تحدّث الخليج 365 عن معركته السّابقة مع الإدمان، موضحًا أنّه تعافى في سنّ السّابعة والعشرين قبل تحقيقه نجاحات فنّيّة كبيرة.

ويترك جيمس رانسون وراءه زوجته جيمي ماكفي وطفلَيهما. وفي أعقاب وفاته، دعت زوجته إلى دعم قضايا الصّحّة النّفسيّة من خلال التّبرعّ لـ“التّحالف الوطنيّ للأمراض النّفسيّة” (NAMI)، في رسالة تؤكّد أهمية الوعي والدّعم النفسيّ.

وتعيد وفاة رانسون إلى الواجهة حقيقة أنّ الشّهرة والنّجاح لا يمنعان وجود معاناة إنسانيّة عميقة قد يعيشها البعض بعيدًا عن الأضواء.