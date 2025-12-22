تنبّؤات نوستراداموس تثير الجدل حول عام ٢٠٢٦… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: ترسم تنبّؤات نوستراداموس للعام المقبل ٢٠٢٦ صورةً لمستقبل معقّد للبشريّة. ولا تزال نبوءات هذا الفلكيّ والصّيدلانيّ الفرنسيّ الشّهير الّذي عاش في القرن السّادس عشر، محل اهتمام لدى بعضهم، لاعتقادهم أنّه تنبّأ — بشكل نسبيّ وبغموضه المعتاد — بأحداث مثل هجمات برجَي التّخجارة العالميّين، والثّورة الفرنسيّة، والحربَين العالميتَين، وغيرها من المحطّات التّاريخيّة. ومع النّظر إلى الأشهر الاثنَي عشر المقبلة، تتضمّن تأمّلاته أيضًا إشارات إلى إسبانيا.

تنبّأ نوستراداموس بحدوث صراع بين إسبانيا وشمال إفريقيا. وكما هو الحال دائمًا مع نصوص المفكّر الفرنسيّ، تأتي نبوءاته غامضة وغير محدّدة، إذ تفتقر إلى التّفاصيل والدّقّة، هذا ما يترك باب التّأويل مفتوحًا وأحيانًا متكلّفًا. ويرى بعض محلّلي أعماله أنّ هذا قد يشير إلى نوع من الهجمات الإرهابيّة، بينما يذهب آخرون، في السّياق نفسه، إلى أنّه قد يلمّح إلى عمليّة «إعادة فتح» عربيّة.

تنبّؤات نوستراداموس لعام ٢٠٢٦: مستقبل معقّد للبشريّة

ويُشرح ذلك في كتاب Caesarum de Nostradamus الّذي يبرز أيضًا أنّ نوستراداموس ربط هذه الأحداث المقلقة بثلاثة كسوفات تمتدّ من عام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٨. في المقابل، يشير آخرون إلى أنّ إسبانيا قد تعاني مشكلة مناخيّة مشابهة لتلك الّتي تواجه القارّة المجاورة حاليًّا، وتحديدًا أنّ شحّ المياه قد يؤثّر في البلاد بشكل أكثر خطورة خلال العام المقبل.

نوستراداموس و٢٠٢٦: «نار في السّماء» و«سرب من النّحل»

ليست إسبانيا الدّولة الوحيدة الّتي ذكرها نوستراداموس في تنبّؤاته لعام ٢٠٢٦. ففي نبوءاته للأشهر الاثنَي عشر المقبلة، تحدّث الفرنسيّ عن وجود «نار في السّماء». ويتّفق غالبيّة محلّليه على أنّ المقصود هنا هو تداعيات تغيّر المناخ حول العالم، وهو موضوع متكرّر في تنبّؤاته.

ومن أكثر مقاطع نوستراداموس إثارة للقلق لعام ٢٠٢٦ قوله: «سرب النّحل العظيم سينهض… وبالليل يكون الكمين». وقد فسّر بعضهم هذه الكلمات على أنّها نبوءة بحرب بين دول شرقيّة وأخرى غربيّة. ويُحتمل أن يرمز «النّحل» إلى قادة عالميّين ينتمون إلى تكتّلات سياسيّة مختلفة يخطّطون لتوسيع نفوذهم. وكما هو الحال دائمًا، تبقى هذه التّأمّلات غامضة وتفتح المجال أمام تفسيرات واسعة متعدّدة.