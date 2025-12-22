وزير الخارجية ونظيره العماني يعقدان الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي في مسقط

واستعرض المجلس التقدّم النوعي والتطوّر الملحوظ في مجالات الشراكة بين البلدين الشقيقين، والعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المُتاحة بينهما.
وكان الأمير فيصل بن فرحان، أعرب في وقت سابق عن تقديره للجهود المبذولة في تعزيز العلاقات السعودية - العمانية لترسيخ التعاون وتعزيز الدور الإقليمي والدولي، بما يُرسي الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
كما أكد أن توافق وجهات النظر في مجمل القضايا بين المملكة والسلطنة يوضح أهمية مواصلة التنسيق المستمر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وعُقد أول اجتماع للمجلس التنسيقي السعودي - العماني أواخر عام 2023، في سلطنة عُمان حينها جرى إطلاق النسخة الأولى من مبادرات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي بلغ عددها (55) مبادرة.
