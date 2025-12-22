«الأغذية العالمي»: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

قدّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، أعداد من هم بحاجة لمساعدات غذائية وغيرها في السودان بـ33 مليون شخص.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أنه سيشرع في خفض حصص الغذاء المقدمة للسودانيين -الذين يواجهون خطر المجاعة- بسبب نقص التمويل، بدءا من يناير المقبل.

وأدى الصراع في السودان إلى خلق ما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، أدى القتال إلى نزوح حوالي 12 مليون شخص في البلاد، بينما يهدد الجوع شخصا واحداً من بين كل اثنين.

في غضون ذلك، قال مصدر في منظمة إنسانية تعمل في كادوقلي، أمس، إن المنظمات الإنسانية أجلت جميع عامليها من المدينة بسبب الأوضاع الأمنية. وجاء الإجلاء عقب قرار الأمم المتحدة نقل مركزها اللوجستي من كادوقلي، بحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لكنه لم يشر إلى الوجهة التي نُقل إليها العاملون.