مونيرو كوين (XMRUSD) يظهر علامات سلبية جديدة – تحليل – 28-01-2026

ارتفع سعر سهم Applied Materials, Inc (AMAT) من جديد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم للمسار على المدى القصير، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 331.00$، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند سعر 350.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد