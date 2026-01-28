اخبار السعوديه

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إنسانية جديدة على الأسر النازحة جنوب قطاع غزة

0 نشر
0 تبليغ

  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إنسانية جديدة على الأسر النازحة جنوب قطاع غزة 1/5
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إنسانية جديدة على الأسر النازحة جنوب قطاع غزة 2/5
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إنسانية جديدة على الأسر النازحة جنوب قطاع غزة 3/5
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إنسانية جديدة على الأسر النازحة جنوب قطاع غزة 4/5
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إنسانية جديدة على الأسر النازحة جنوب قطاع غزة 5/5

تابع الان خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إنسانية جديدة على الأسر النازحة جنوب قطاع غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - باشر مركز الملك سلمان للإغاثة تنفيذ مرحلة جديدة من المساعدات الإنسانية، عبر توزيع ملابس شتوية للأطفال وسلال غذائية على الأسر النازحة في جنوب قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية المخصّصة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

IMG 20260128 WA0000

وجاءت هذه الخطوة استجابةً للاحتياجات الملحّة التي تواجهها العائلات النازحة، خاصة الأطفال الذين يعانون من برودة الطقس داخل الخيام ومراكز الإيواء، إلى جانب النقص الواضح في المواد الغذائية الأساسية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المعيشية اليومية.

IMG 20260128 WA0001

ونفّذت عمليات التوزيع الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، وفق آلية تنظيمية دقيقة هدفت إلى إيصال المساعدات إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر المتضررة.

IMG 20260128 WA0003

وعبّرت العائلات المستفيدة عن امتنانها للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل، مؤكدين أن هذه المساعدات خففت من آثار النزوح وقسوة الشتاء، ومنحتهم شعورًا بالتكافل والوقوف إلى جانبهم في الظروف الصعبة.

IMG 20260128 WA0002

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للمواقف الإنسانية الثابتة التي تنتهجها المملكة عبر ذراعها الإغاثي مركز الملك سلمان للإغاثة، دعمًا للشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات، وتجسيدًا لقيم العطاء والتضامن الإنساني.

الكلمات الدلائليه
ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

Advertisements

قد تقرأ أيضا