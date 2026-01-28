تابع الان خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إنسانية جديدة على الأسر النازحة جنوب قطاع غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - باشر مركز الملك سلمان للإغاثة تنفيذ مرحلة جديدة من المساعدات الإنسانية، عبر توزيع ملابس شتوية للأطفال وسلال غذائية على الأسر النازحة في جنوب قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية السعودية المخصّصة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وجاءت هذه الخطوة استجابةً للاحتياجات الملحّة التي تواجهها العائلات النازحة، خاصة الأطفال الذين يعانون من برودة الطقس داخل الخيام ومراكز الإيواء، إلى جانب النقص الواضح في المواد الغذائية الأساسية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المعيشية اليومية.

ونفّذت عمليات التوزيع الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، وفق آلية تنظيمية دقيقة هدفت إلى إيصال المساعدات إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر المتضررة.

وعبّرت العائلات المستفيدة عن امتنانها للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل، مؤكدين أن هذه المساعدات خففت من آثار النزوح وقسوة الشتاء، ومنحتهم شعورًا بالتكافل والوقوف إلى جانبهم في الظروف الصعبة.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للمواقف الإنسانية الثابتة التي تنتهجها المملكة عبر ذراعها الإغاثي مركز الملك سلمان للإغاثة، دعمًا للشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات، وتجسيدًا لقيم العطاء والتضامن الإنساني.