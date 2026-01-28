ولي عهد الكويت يستقبل عبد الله بن زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت، في قصر بيان، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الكويتية.

ورحّب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة الكويت، وسُبل تعزيزها بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين الشقيقين.

كما بحث اللقاء مسارات التعاون الثنائي وسُبل تعزيزه في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدولتين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الإماراتية الكويتية، مضيفاً أن العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة، ترتكز على أُسس راسخة من المحبة والثقة والاحترام، ويعمل البلدان من أجل تعزيزها، ودفع آفاق التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء، الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان نائب وزير دولة وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، وسعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي.