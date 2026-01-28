Chainalysis: مبيّضو الأموال في قطاع العملات الرقمية يبتعدون عن المنصات المركزية

أفادت شركة Chainalysis بأن استخدام منصات تداول العملات الرقمية المركزية في غسل الأموال غير المشروعة يشهد تراجعًا ملحوظًا، في حين باتت شبكات غسل الأموال الناطقة بالصينية تُستخدم على نطاق أوسع من أي وقت مضى.

وقالت Chainalysis في تقرير نُشر يوم الثلاثاء إن شبكات غير رسمية قائمة على الخدمات، تُدار عبر قنوات ناطقة بالصينية، توفر طيفًا واسعًا من أعمال “غسل الأموال كخدمة”، وتشمل استخدام وسطاء ماليين (Money Mules)، ومكاتب تداول خارج المنصات (OTC) غير رسمية، ومنصات مراهنات لخلط الأصول الرقمية واستبدالها.

وظهرت هذه الشبكات مع بداية جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، وأصبحت اليوم “تهيمن على أنشطة غسل الأموال المعروفة في مجال العملات الرقمية”. وأشارت الشركة إلى أن منصات التداول المركزية عززت خلال السنوات الأخيرة إجراءات التحقق من العملاء والأمن، بالتوازي مع تشديد الجهات التنظيمية عالميًا على قواعد الامتثال للحد من المعاملات غير المشروعة.

الشبكات الناطقة بالصينية تستحوذ على 20% من التدفقات غير المشروعة

قدّرت Chainalysis أنه خلال السنوات الخمس الماضية، عالجت الشبكات الناطقة بالصينية نحو 20% من الأموال الرقمية غير المشروعة التي تم تتبعها، بالتزامن مع انخفاض مطّرد في الاعتماد على المنصات المركزية، “لأن المنصات قادرة على تجميد الأموال”.

وأضافت الشركة أنه “مقارنة بوجهات غسل الأموال الأخرى” منذ عام 2020، نمت التدفقات الواردة إلى الشبكات الناطقة بالصينية بمعدل أسرع بنحو 7,325 مرة من تلك المتجهة إلى المنصات المركزية. كما أوضحت أن خدمات الغسل القائمة على قنوات Telegram الناطقة بالصينية باتت تمثل حصة غير متناسبة من مشهد غسل الأموال على السلسلة عالميًا.

توسّع منظومة غسل الأموال على السلسلة

شهدت منظومة غسل الأموال على السلسلة نموًا كبيرًا، إذ تقدّر Chainalysis أن أكثر من 82 مليار دولار من الأموال غير المشروعة جرى غسلها في عام 2025، ارتفاعًا من 10 مليارات دولار في عام 2020. وكانت الشبكات الناطقة بالصينية مسؤولة عن نحو 16 مليار دولار، أي قرابة 44 مليون دولار يوميًا.

وعزت الشركة هذا النمو إلى ازدياد سهولة الوصول إلى العملات الرقمية وتبنيها، مشيرة إلى أن “هذا الارتفاع الكبير يعكس سيولة أعلى وإتاحة أوسع للعملات الرقمية، إلى جانب تحوّل جوهري في كيفية حدوث أنشطة الغسل ومن يقودها”.

الحاجة إلى رفع كفاءة إنفاذ القانون

أكدت Chainalysis أن على جهات إنفاذ القانون استهداف المشغّلين والبائعين غير الشرعيين، وكذلك قنوات الإعلان الخاصة بهم، لتعطيل غسل الأموال على السلسلة. وقال توم كيتنغ، مدير مركز التمويل والأمن في معهد Royal United Services Institute (RUSI)، إن “هناك فجوة كبيرة في معظم الدول بين قدرات المجرمين وقدرات جهات إنفاذ القانون عندما يتعلق الأمر باستخدام العملات الرقمية”.

وأضاف أن شركات تتبع البلوكشين قدمت دعمًا مرحبًا به في بعض الحالات، “لكن بناء القدرات هذا لا يمثل سوى قمة جبل الجليد”، داعيًا إلى “جهد عالمي منهجي وعاجل لرفع كفاءة جهات إنفاذ القانون في مجال العملات الرقمية، وتحسين آليات تبادل المعلومات”.