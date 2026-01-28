شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يتجاوز 89 ألف دولار لكنه يظل ضمن نطاق ضيق قبيل قرار الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر عملة بيتكوين فوق مستوى 89 ألف دولار يوم الأربعاء، لكنه ظل يتحرك ضمن نطاق محدود، في وقت وازن فيه المستثمرون بين ضعف الدولار الأميركي وارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، مقابل الحذر الذي يسبق قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المرتقب في وقت لاحق من اليوم.

وتم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم بارتفاع نسبته 1.1% لتسجل 89,235.8 دولار بحلول الساعة 02:07 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (07:07 بتوقيت غرينتش).

البيتكوين يتحرك في نطاق عرضي وسط ترقب قرار الفيدرالي

تلقى البيتكوين دعمًا من التراجع الواسع في الدولار الأميركي، بعد أن قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المخاوف المتعلقة بانخفاض قيمة العملة الأميركية.

واستقر الدولار قرب أدنى مستوياته في أربعة أعوام، في حين واصل الذهب موجة صعود قوية مسجلًا قممًا تاريخية جديدة فوق 5,200 دولار للأونصة، ما عزز الإقبال على الأصول البديلة كمخزن للقيمة.

ورغم هذه العوامل الداعمة، واجهت بيتكوين صعوبة في تحقيق اختراق صعودي حاسم، لتتداول ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 88 ألفًا و89 ألف دولار.

وبقيت مراكز التداول محدودة نسبيًا، مع تريث المتعاملين في انتظار وضوح الرؤية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تقييد شهية المخاطرة نتيجة الغموض المحيط بالمسار القريب لأسعار الفائدة الأميركية، إضافة إلى التساؤلات حول استقلالية البنك المركزي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ويركز المستثمرون بشكل خاص على البيان المصاحب للقرار، وكذلك تصريحات رئيس المجلس جيروم باول، بحثًا عن إشارات بشأن توقيت بدء خفض أسعار الفائدة، لا سيما مع ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأميركي إظهار قدر من المتانة.

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الأصول غير المدرّة للعائد، مثل بيتكوين، من خلال تقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.

ويضيف عامل آخر من عدم اليقين إلى المشهد، يتمثل في ترقب الأسواق لما قد يسفر عنه تعيين ترامب المرتقب لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يقيم المستثمرون مدى تأثير النفوذ السياسي المحتمل على إطار السياسة النقدية ومستوى تقبل البنك المركزي لمعدلات تضخم أعلى.

أسعار العملات المشفرة اليوم: مكاسب محدودة للعملات البديلة

سجلت معظم العملات المشفرة البديلة مكاسب متواضعة يوم الأربعاء، متتبعةً الارتفاع الذي حققته بيتكوين. وارتفعت عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 2.6% لتصل إلى 3,006.92 دولارات.

كما صعدت عملة إكس آر بي، ثالث أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.1% لتسجل 1.92 دولار.