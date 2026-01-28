انت الان تتابع خبر المالكي يطالب جمهور دولة القانون بعدم الإساءة الى قادة الإطار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر مدير المكتب الإعلامي لرئيس الائتلاف هشام الركابي تدوينة على منصة (X) وتابعته الخليج 365، ان "رئيس الائتلاف نوري المالكي خاطب المدونين والإعلاميين من جمهور دولة القانون بالقول (نمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية)".

وأضاف ان "الاختلاف في الرأي لا يبرر الإساءة"، موضحا ان "وحدة الصف واحترام قادة الإطار اليوم ضرورة وطنية لحماية المشروع وخدمة جمهورنا".