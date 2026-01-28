شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النحاس يعزز توقعات أرباح شركات التعدين لعام 2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تشير الأسعار المرتفعة للمعادن الفورية إلى أن عام 2026 قد يكون واحدًا من أقوى أعوام الأرباح لشركات التعدين المتنوعة في الذاكرة الحديثة، مع تبوء شركتي ريو تينتو وغلينكور لمراكز الريادة في تحقيق أعلى المكاسب، وفق تقرير صادر عن بلومبرغ إنتليجنس.

ويشير التقرير إلى أن مستويات الأسعار الحالية تتيح زيادة محتملة تتراوح بين 18% و21% على توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للسنة المقبلة، وهو أعلى مستوى من زيادات الأرباح منذ أوائل 2025. ويضيف التقرير أن ريو تينتو وغلينكور تظهران أفضل أداء، مع زيادة محتملة تبلغ نحو 20%–21%.

وقال ألون أولشا، كبير محللي الصناعة في بلومبرغ إنتليجنس: «من المتوقع أن تتسارع مراجعات أرباح شركات التعدين الكبرى، بقيادة ريو تينتو وغلينكور». وأضاف أن هذه المراجعات الأقوى للأرباح قد تدعم المزيد من صفقات الدمج والاستحواذ الممولة بالأسهم، لكنها قد تزيد من مخاطر التنفيذ، لا سيما بالنسبة لشركة ريو تينتو.

جودة النمو أهم من حجمه

ويشير التقرير إلى أن طبيعة مكونات نمو الأرباح مهمة بقدر أهميتها من حيث الحجم، حيث من المرجح أن يضع المستثمرون قيمة أعلى على الزيادات الناتجة عن النحاس والمعادن الثمينة مقارنة بالحديد، الذي لا تزال توقعات السوق تشير إلى ضعف الأسعار فيه.

بالنسبة لشركة غلينكور، فإن أسعار الفحم المعدني والنحاس القوية تمثل نحو ثلثي الزيادة المحتملة في الأرباح، بينما يضيف الذهب والفضة أكثر من 4% رغم أنهما ليسا من المحركات الأساسية للأرباح.

أما ريو تينتو، فقد شهدت زخماً قوياً في توقعات الأرباح، حيث رفعت التقديرات الإجمالية للـ2026 أرباحها قبل الفوائد والضرائب بنسبة 18% خلال الستة أشهر الماضية، متفوقة على المنافسين، في حين تشير أسعار المعادن الحالية إلى زيادة محتملة إضافية تبلغ 21%، ما يعزز مكانة الشركة النسبية لكنه يرفع سقف توقعات أي عملية استحواذ كبيرة ممولة بالأسهم.

في المقابل، ارتفعت أرباح غلينكور للـ2026 بنسبة 5% فقط خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى وجود مجال أكبر لمراجعات إيجابية إذا استمرت الأسعار الحالية.

النحاس يتحول إلى «ملك المعادن»

أصبحت هيمنة النحاس المتزايدة تشكل تحولًا في مزيج أرباح شركات التعدين، حيث يمثل ما يسمى سابقًا بـ«دكتور كوبر» الآن ما أطلقت عليه بلومبرغ إنتليجنس لقب «ملك السلع». ومن المتوقع أن يشكل النحاس أكثر من 35% من أرباح شركات التعدين المتنوعة في 2026، بزيادة نحو 14% عن مستواه قبل ثمانية أعوام، مدفوعًا بالأسعار المرتفعة وتبسيط المحافظ أكثر من زيادة حجم الإنتاج.

وتبرز ريو تينتو من حيث الإنتاج، حيث رفعت إنتاج النحاس بنسبة 54% منذ 2019 مع زيادة إنتاج مشروع Oyu Tolgoi، مقارنة بزيادة بلغت 11% فقط لدى BHP. كما أدى السباق لتأمين خطوط إنتاج غنية بالنحاس إلى دفع شركات التعدين نحو النمو العضوي وعمليات الدمج قبل أن تصبح الأصول خالية من المخاطر بالكامل ومُعادة التقييم.

شهدت شركات مثل أنغلو أمريكان تحوّلًا نحو النحاس بعد صفقتها مع Teck، حيث من المتوقع أن تتجاوز الأرباح المجمعة للمعدن 70%، تليها BHP بنسبة تقارب 50%، وغلينكور بنحو 35%، بينما ريو تينتو وصلت نسبة تعرضها للنحاس إلى نحو 26%، مع بقاء الحديد الخام هو المنتج المسيطر بنسبة 47%.

آفاق الأداء لعام 2026

تتوقع بلومبرغ إنتليجنس أن ترتفع أرباح شركات التعدين المتنوعة في 2026 بشكل جماعي، بقيادة غلينكور وأنغلو أمريكان بنسبة نمو تتراوح بين 24% و28%. ويظل النحاس هو الرافعة الرئيسية، مع توقع ارتفاع أسعاره بنسبة 25% مقارنة بعام 2025 وفق سيناريو بلومبرغ، أو نحو 16% وفق التوقعات الإجماعية للسوق، بينما توفر وحدة التسويق لدى غلينكور إضافة محتملة إذا استمر تقلب الأسعار.

ومع ارتفاع الأسعار، تظهر مخاطر التكاليف، خصوصًا المتعلقة بالعمالة، لكن الشركات التي تمتلك منتجات ثانوية من المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، يُتوقع أن تتجاوز عوائد هذه المعادن هذه الضغوط.

وسيحدد التنفيذ مسار العام، حيث يجب على غلينكور تحسين الأداء التشغيلي مع المضي قدمًا في مشاريع Coroccohuayco وAlumbrera. وتواجه أنغلو أمريكان مرحلة حرجة لإتمام دمج Teck وتبسيط محفظتها. وتحتاج BHP إلى تثبيت مشروع Jansen، وتوضيح استراتيجيتها للنحاس الأسترالي، وتسليم دراسة فنية لمشروع Vicuna في الربع الأول. بينما ستركز ريو تينتو على دمج الليثيوم، والمضي قدمًا في مشاريعها الجارية، واستكمال مراجعة استراتيجية قطاع المعادن، فيما تواصل Vale العمل على خطة مضاعفة إنتاج النحاس بحلول 2030.

ويُتوقع أن تدعم الاتجاهات الاقتصادية الكبرى المعادن الأساسية أكثر من السلع العامة، مع استمرار الطلب القوي نتيجة التحول الكهربائي، والذكاء الاصطناعي، والإنفاق الدفاعي، جنبًا إلى جنب مع قيود المعروض وتوقعات خفض أسعار الفائدة، في حين يواجه الحديد الخام آفاقًا أصعب بسبب تسارع نمو المعروض وارتفاع الحواجز التجارية للصادرات الصينية.