محفظة مرتبطة بشبهة سرقة من مصادرات أميركية تطلق عملة ميم وتنهار 97%

أطلقت محفظة عملات رقمية ربطها محققو البلوكشين بشبهة سرقة أصول مشفّرة خاضعة لسيطرة الحكومة الأميركية عملة ميم قائمة على شبكة Solana، قبل أن تنهار قيمتها لاحقًا، ما أعاد تسليط الضوء على مخاطر إطلاق عملات الميم وآليات توزيع الرموز على السلسلة.

ووفق بيانات على السلسلة، أُنشئت العملة التي تحمل اسم جون داغيتا (LICK) عبر منصة الإطلاق Pump.fun، وخسرت نحو 97% من قيمتها خلال أول يوم تداول. وبلغت قيمتها السوقية مؤقتًا قرابة 915 ألف دولار، قبل أن تهبط إلى أقل من 25 ألف دولار وقت كتابة التقرير.

وقبيل الارتفاع القصير، أجرى عنوان مُطلق العملة أربع عمليات شراء بينما كانت القيمة السوقية لا تزال دون 21 ألف دولار، بحسب بيانات Pump.fun.

LICK/SOL: القيمة السوقية، مخطط زمني كامل. المصدر: Pump.fun

وقال محقق البلوكشين المعروف ZachXBT يوم الجمعة إنه تتبّع محافظ مرتبطة بـ John Daghita تحتفظ بعشرات الملايين من الدولارات من العملات الرقمية يُعتقد أنها مرتبطة بأصول صادرتها الحكومة الأميركية في عامي 2024 و2025. وفي يوم الأربعاء، أكّد متحدث باسم US Marshals Service لـ Cointelegraph أن القضية قيد التحقيق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وزعم ZachXBT أن Daghita، نجل رئيس شركة خدمات القيادة والدعم (CMDSS) دين داغيتا، ربما حصل على وصول غير مصرح به إلى محافظ تديرها الحكومة الأميركية.

تركيز 40% من المعروض عند الإطلاق: Bubblemaps

أظهرت بيانات منصة تصور بيانات البلوكشين Bubblemaps أن مُطلق عملة LICK احتفظ بنسبة 40% من إجمالي المعروض عند الإطلاق، وهو مستوى تركّز يُعد إشارة تحذير شائعة في المراحل المبكرة لإطلاق الرموز.

وقالت Bubblemaps: “جون داغيتا (@lick)، الذي يُزعم أنه سرق 40 مليون دولار من الحكومة الأميركية، أطلق $LICK على Pump.fun وهو يبث مباشرة على تيليغرام. ويحتفظ بـ 40% من المعروض”.

وغالبًا ما يشير تركّز المعروض لدى عدد محدود من الكيانات إلى نشاط “قنص” منسق أو عمليات سحب سيولة (Rug Pulls)، حيث يعمد مطّلعون إلى بيع جماعي مفاجئ يؤدي إلى انهيار السعر.

وفي واحدة من أكثر عمليات السحب إضرارًا خلال عام 2025، انهارت عملة WOLF المستوحاة من فيلم The Wolf of Wall Street بنسبة 99% خلال ساعات، ما محا قرابة 42 مليون دولار من قيمتها السوقية في 16 مارس. وكانت العملة قد أُطلقت بواسطة هايدن ديفيس، الذي احتفظ بـ 80% من معروض WOLF عند الإطلاق.