البلديات وأمانة الرياض تطلعان على تجربة أمانة جدة في تحقيق كفاءة الإنفاق

واطلع الحضور على تجربة الأمانة في تنفيذ مشاريع ساهمت في تعزيز جودة الحياة الحضرية بمدينة جدة، من خلال تحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى الراحة والسلامة وتحقيق اتصالية الأرصفة وتمكين الوصولية، وما نتج عن ذلك من تعزيز فاعلية التخطيط المالي وتوظيف الموارد بشكل أمثل وأثر الشراكات مع القطاع الخاص.
وتناولت الورشة عرض كيفية تطبيق منهجيات كفاءة الإنفاق في المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في عدد من الأحياء بمدينة جدة، من خلال تفادي تكاليف رأسمالية تُقدّر بنحو (156) مليون ريال، تم رفعها كأثر مالي على منصة هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية، بجانب تأكيد أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين الأمانات والجهات ذات العلاقة والاستفادة من التجارب العملية الناجحة، بما يسهم في تطوير مشاريع لتحسين المشهد الحضري، تجمع بين جودة التنفيذ والاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واختتمت الورشة بزيارة ميدانية لعدد من مواقع مشاريع تحسين المشهد الحضري، حيث ناقش الحضور المحاور الفنية واطلعوا على أعمال التنفيذ ونطاقها والأحياء المستهدفة.
