شكرا لقرائتكم خبر البلديات وأمانة الرياض تطلعان على تجربة أمانة جدة في تحقيق كفاءة الإنفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع ذراعها الاستثماري شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، تجربتها في تحقيق كفاءة الإنفاق بمشاريع تحسين المشهد الحضري للأرصفة والممرات ومواقف السيارات، وذلك خلال ورشة استضافتها الأمانة في مقر الشركة، بحضور فريق من أمانة منطقة الرياض ومختصين من ديوان وزارة البلديات والإسكان، في إطار تبادل الخبرات والتجارب بين الأمانات بمنظومة القطاع البلدي.

واطلع الحضور على تجربة الأمانة في تنفيذ مشاريع ساهمت في تعزيز جودة الحياة الحضرية بمدينة جدة، من خلال تحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى الراحة والسلامة وتحقيق اتصالية الأرصفة وتمكين الوصولية، وما نتج عن ذلك من تعزيز فاعلية التخطيط المالي وتوظيف الموارد بشكل أمثل وأثر الشراكات مع القطاع الخاص.

وتناولت الورشة عرض كيفية تطبيق منهجيات كفاءة الإنفاق في المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في عدد من الأحياء بمدينة جدة، من خلال تفادي تكاليف رأسمالية تُقدّر بنحو (156) مليون ريال، تم رفعها كأثر مالي على منصة هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية، بجانب تأكيد أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين الأمانات والجهات ذات العلاقة والاستفادة من التجارب العملية الناجحة، بما يسهم في تطوير مشاريع لتحسين المشهد الحضري، تجمع بين جودة التنفيذ والاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

واختتمت الورشة بزيارة ميدانية لعدد من مواقع مشاريع تحسين المشهد الحضري، حيث ناقش الحضور المحاور الفنية واطلعوا على أعمال التنفيذ ونطاقها والأحياء المستهدفة.