ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصعيد عسكري محتمل تجاه إيران، مؤكدا أن الوقت ينفد أمام طهران لإبرام اتفاق، في ظل تحركات عسكرية أمريكية متزايدة فى المنطقة.

تفوق عسكري أمريكي

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأسطول الأمريكي المتجه نحو إيران يعد أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا، في إشارة إلى حجم الاستعدادات العسكرية والرسائل التحذيرية الموجهة إلى طهران.

دعوة مباشرة للتفاوض

وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمله في أن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يحقق الاستقرار ويمنع التصعيد.

تحذير من تصعيد غير مسبوق

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير، محذرا من السماح بتكرار أي تصعيد سابق، ومشددا على أن البديل الوحيد هو التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

الوقت ينفد

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه سبق وأن أبلغ إيران بضرورة إبرام اتفاق، مؤكدا أن نافذة الحل الدبلوماسي تضيق مع استمرار التعنت، وفق تعبيره.

اليوم السابع