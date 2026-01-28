بالفيديو- فانيسا بيار نصار تُبهر باريس في ليلة موسيقيّة استثنائيّة

دبي - فريق التحرير: أحيت عازفة الكمان الفنانة فانيسا بيار نصار أمسية استثنائية في العاصمة الفرنسية “باريس” على مسرح “Dome de Paris”

من تنظيم شركة “lafnems events”, حيث كانت بالإشتراك مع الفنان المحبوب “آدم”.

قدمت فانيسا عرضاً فنياً متكاملاً جمع بين القوة والإحساس والرقيّ على المسرح، حيث اسرت جمهور القاعة بأداء مذهل ترك انطباعاً في نفوس الجميع.

وخلال عرضها الذي استمر ٣٠ دقيقة، كان الجمهور يغني ويتفاعل معها، كل أغنية كانت تقابل بموجة تصفيق وحماس فتحولت القاعة إلى مساحة نابضة بالمشاعر المشتركة.

“خدني على بلادي” كانت من المعزوفات التي أثرت على الجمهور حيث عاشت الجالية العربية لحظات مؤثرة، بجانب “حرمت أحبك”، “نبتدي منين الحكاية” و “ان راح منك يا عين” فأخذت الجمهور رحلة على آلة الكمان نحو الزمن الجميل، خاتمتاً ب”هذا أنا” للفنان آدم الذي كان الجمهور في انتظاره.

كان التصفيق قوياً ومستمراً لدرجة أن فانيسا عادت إلى المسرح مرة أخرى حتى بعد انتهاء عرضها رسمياً.

هذه الحفلة الموسيقية شكلت ليلة فنية لا تُنسى وستظل محفورة في الأذهان.