حرب التّرشيحات في بافتا ٢٠٢٦ تشعل المنافسة وتربك حسابات الأوسكار… إقرأ التّفاصيل

دبي - فريق التحرير: خيّم حماسٌ استثنائيّ على الأوساط السّينمائيّة في لندن مع فتح ظرف ترشيحات جوائز الأكاديميّة البريطانيّة لفنون السّينما والتّلفزيون (BAFTA) لعام ٢٠٢٦، إذ دخل فيلمان من إنتاج وورنر براذرز في مواجهة مباشرة تُعدّ الأبرز هذا الموسم. العنوان الأهمّ الّذي تصدّر الصّحف: فيلم السّخرية السّياسيّة للمخرج بول توماس أندرسون One Battle After Another يتصدّر التّرشيحات بـأربعة عشر ترشيحًا، متقدمًا بفارق ترشيح واحد فقط على فيلم الرّعب التّاريخيّ Sinners للمخرج رايان كوغلر بـثلاثة عشر ترشيحًا في حفل سيقام في الثّاني والعشرين من فبراير.

في هذا السّياق، أُعلنت التّرشيحات في السّابع والعشرين من يناير ٢٠٢٦ من مقرّ بافتا في بيكاديللي. وأحرز One Battle After Another ١٤ ترشيحًا، معادلًا أرقامًا تاريخيّة وقريبًا من الرّقم القياسيّ (ستّة عشر ترشيحًا لفيلم غاندي). في المقابل، سجّل Sinners إنجازًا لافتًا بـثلاثة عشر ترشيحًا، بينها أوّل ترشيحات بافتا لكلّ من رايان كوغلر ومايكل بي. جوردن. كما تعادل فيلما Hamnet (إخراج كلوي تشاو) وMarty Supreme (إخراج جوش سافدي) بـأحد عشر ترشيحًا لكلّ منهما، مع تسجيل Hamnet رقمًا قياسيًّا كأكثر ترشيحات تحرزها مخرجة امرأة، إذ كانت تشاو المرأة الوحيدة في فئة الإخراج.

الأفلام المرشّحة لأفضل فيلم هي:

Hamnet، Marty Supreme، One Battle After Another، Sentimental Value، وSinners.

وبرزت السّينما البريطانيّة المستقلّة بقوّة، إذ انتقلت أعمال مثل I Swear وPillion وThe Ballad of Wallis Island من فئة «أفضل فيلم بريطانيّ» إلى ترشيحات السّيناريو والتّمثيل.

تعكس قائمة بافتا زخم الموسم وتسلّط الضّوء على المواهب البريطانيّة، فيما تُذكّر منافسة One Battle After Another وSinners بصراعات الجوائز العالميّة لكن بنكهة بريطانيّة واضحة: حضور قوي للأعمال المستقلّة، إنجازات تاريخيّة لكوغلر، ومحطّة فارقة لكلوي تشاو. في المقابل، لفتت غيابات مثل Frankenstein (ثمانية ترشيحات من دون أفضل فيلم أو إخراج) وWicked: For Good (اقتصرت ترشيحاته على الأزياء والمكياج) إلى أولويّات المصوّتين.

وباعتبار بافتا مؤشّرًا مهمًّا قبل الأوسكار مع تقاطع كبير بين النّاخبين البريطانيّين والأميركيّين، قد تؤثّر هذه التّرشيحات في زخم السّباق، خصوصًا في فئات الحِرَف والتّمثيل.

وعلى صعيد التّفاعل الجماهيريّ، حظيت إنجازات التّنوّع بإشادة واسعة، مع الاحتفاء بترشيح روبرت أرامايو لأفضل ممثّل رئيسيّ (إلى جانب «النّجم الصّاعد») كنجاح للسّينما البريطانيّة المستقلّة، وتكرار ترشيح تيموثي شالاميه، إلى جانب الإشادة بممثّلَين محليّين مثل بول مسكال (Hamnet) وكاري موليجان (Wallis Island). كما أُشير إلى كون تشاو المرأة الوحيدة في فئة الإخراج، وإلى تقدير الجوانب الحِرَفيّة لفيلم Wicked: For Good رغم محدوديّة نطاق ترشيحاته. إجمالًا، بدا التّوازن منعشًا بين الإنتاجات الضّخمة والأعمال الأقل حظًّا.

أبرز الأرقام:

الأعلى ترشيحًا: One Battle After Another – ١٤

الثّاني مباشرة: Sinners – ١٣ (

المركز الثّالث بالتّعادل: Hamnet وMarty Supreme – ١١ لكلّ منهما

ترشيحات «النّجم الصّاعد»: روبرت أرامايو، مايلز كاتون، تشايس إنفينيتي، آرتشي مادكوي، بوزي ستيرلينغ

الحفل في: الثّاني والعشرين من فبراير ٢٠٢٦، قاعة رويال فيستيفال – لندن (تقديم آلان كامينغ)

تستمرّ عمليّة التّصويت حتّى الجولة النّهائيّة، على أن يُعلن عن الفائزين في الثّاني والعشرين من فبراير. ومن المتوقّع تصاعد الحملات التّرويجيّة وتأثير النّتائج في فرص الأوسكار—لا سيّما لصالح One Battle After Another وSinners—فيما قد تحظى أعمال بريطانيّة مستقلّة مثل I Swear بزخم عالميّ أكبر، مع تسليط الضّوء على نجوم صاعدة وإنجازات تمثيليّة فارقة في موسم جوائز مفصليّ.