مي عزّ الدّين تحتفل بعيد ميلاد زوجها في موقع استثنائي ورسالة حبّ

دبي - فريق التحرير: ​في أجواء مفعمة بالودّ والحبّ، احتفلت الممثّلة المصريّة مي عزّ الدّين، بعيد ميلاد زوجها أحمد تيمور، إذ اختارت “الأهرامات” لتكون خلفيّة لصورتهما الّتي نشرتها عبر حسابها الرّسميّ على “إنستغرام”.

​​بهذه المناسبة، أرفقت مي الصّورة بكلمات مؤثّرة وصفت فيها زوجها بأنّه “الأمان والعوض”، قائلة: ​”كلّ سنة وأنت طيّب وإلى جانبي، ونِيسي وحبّي وعوض الله لي”.

​وسرعان ما جاء الرّدّ من زوجها بعبارات لا تقلّ رومنسيّة، إذ علّق قائلًا: “وأنتِ طيّبة وسعيدة وإلى جانبي يا حبيبة زوجك”.

من جهتهم، ​تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المنشور، إذ ضجّت التّعليقات بالدّعوات والأمنيات الطّيّبة للزّوجين.

​يُذكر أنّ مي عزّ الدّين، كانت قد فاجأت جمهورها بدخول القفص الذّهبي في شهر نوفمبر الماضي، لتبدأ فصلًا جديدًا وسعيدًا من حياتها.