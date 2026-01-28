مي عزّ الدّين تحتفل بعيد ميلاد زوجها في موقع استثنائي ورسالة حبّ

- 1/2
دبي - فريق التحرير: في أجواء مفعمة بالودّ والحبّ، احتفلت الممثّلة المصريّة مي عزّ الدّين، بعيد ميلاد زوجها أحمد تيمور، إذ اختارت “الأهرامات” لتكون خلفيّة لصورتهما الّتي نشرتها عبر حسابها الرّسميّ على “إنستغرام”.
بهذه المناسبة، أرفقت مي الصّورة بكلمات مؤثّرة وصفت فيها زوجها بأنّه “الأمان والعوض”، قائلة: ”كلّ سنة وأنت طيّب وإلى جانبي، ونِيسي وحبّي وعوض الله لي”.
وسرعان ما جاء الرّدّ من زوجها بعبارات لا تقلّ رومنسيّة، إذ علّق قائلًا: “وأنتِ طيّبة وسعيدة وإلى جانبي يا حبيبة زوجك”.
من جهتهم، تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المنشور، إذ ضجّت التّعليقات بالدّعوات والأمنيات الطّيّبة للزّوجين.
يُذكر أنّ مي عزّ الدّين، كانت قد فاجأت جمهورها بدخول القفص الذّهبي في شهر نوفمبر الماضي، لتبدأ فصلًا جديدًا وسعيدًا من حياتها.
