حسين الجسمي وكاتي بيري يتألقان في أمسية فنيّة استثنائية في أبوظبي

دبي - فريق التحرير: بحضور نخبة من أبرز رجال الأعمال في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري على المستويين العربي والعالمي، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن والإعلام وصنّاع المحتوى المؤثرين من مختلف دول العالم، أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنانة العالمية كاتي بيري، في لقاء فني جمع بين الشرق والغرب على مسرح واحد، احتفالية ضخمة حملت بصمة عالمية بكل تفاصيلها في أبوظبي.

وشهدت الأمسية الاستثنائية، التي أُقيمت في حديقة متحف “اللوفر أبوظبي”، تلاقي الفن العالمي مع الرؤية الاستثمارية الطموحة، ضمن احتفالية ضخمة نظّمتها شركة الإمارات للتطوير العقاري، وجاءت للإعلان الرسمي عن إطلاق مشروع جميرا ريزيدنسز – جزيرة المارية، بالشراكة مع “جميرا” العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الضيافة الفاخرة ، وسط حضور لافت لشخصيات قيادية وممثلين عن كبرى الشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى، يستعد الفنان حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي جماهيري كبير في برج بارك – دبي، مساء في الثلاثين من يناير الجاري، تحت عنوان «ليالي الكويت الخالدة في الإمارات»، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الإمارات والكويت – أخوة للأبد، بمشاركة نخبة من نجوم ومطربي الخليج، في أمسية فنية تحمل رسائل المحبة والأخوة وتعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.