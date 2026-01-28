بيراميدز يطارد الصدارة بـ “أسلحة الشتاء”.. والجونة يبحث عن “مفاجأة” في الدفاع الجوي

يحتضن ملعب “الدفاع الجوي” بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، مواجهة مرتقبة تجمع بين نادي بيراميدز والجونة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز. اللقاء يحمل أهمية قصوى للفريق السماوي الذي يسعى لخطف الصدارة، وللفريق الساحلي الطامح لتحسين موقعه في المنطقة الدافئة.

الموقف الترتيبي: الصراع على “القمة”

يدخل بيراميدز اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 12 مباراة فقط، وبفارق 5 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر (الذي لعب 14 مباراة). الفوز الليلة يعني تقليص الفارق والاقتراب خطوة كبيرة من المركز الأول حال خوض المؤجلات.

على الجانب الآخر، يأتي الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة من 13 مباراة، ويأمل “أبناء البحر الأحمر” في حصد نتيجة إيجابية تمنحهم دفعة قوية للقفز نحو المربع الذهبي، مستغلين الروح القتالية للاعبيهم.

أسلحة بيراميدز الجديدة وظهور “فيرى”

تشهد قائمة بيراميدز التي أعلنها المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش تدعيماً قوياً بظهور الصفقات الشتوية الجديدة، وعلى رأسهم المهاجم الزامبي باسكال فيرى، بالإضافة إلى ناصر ماهر وحامد حمدان.

الغيابات: يفتقد بيراميدز في مباراة اليوم لخدمات المدافع أحمد سامي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وهو ما قد يربك حسابات الدفاع السماوي قليلاً.

التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز

من المنتظر أن يدخل يورتشيتش المباراة بتشكيل هجومي كاسح:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أسامة جلال، كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، وليد الكرتي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، مصطفى زيكو، فيستون ماييلي (أو باسكال فيرى).

بطاقة المباراة

الموعد: اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.

توقيت الانطلاق: 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة / 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الملعب: استاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة: ON Time Sports 2.

المعلق: أيمن الكاشف.

المباراة ستكون اختباراً حقيقياً لمدى انسجام الصفقات الجديدة لبيراميدز تحت ضغط مباريات الدوري. الجونة، المعروف بتنظيمه الدفاعي الجيد أمام الكبار، سيعتمد غالباً على إغلاق المساحات واللجوء للمرتدات السريعة. فهل ينجح “السماوي” في فك الشفرة والتربع قريباً على العرش، أم أن للجونة رأياً آخر؟