تكنولوجيا: تسريب الصور الرسمية لهاتفي Samsung Galaxy A37 وGalaxy A57 قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن الصور الرسمية لهاتفي Samsung Galaxy A37 وGalaxy A57، ما يمنحنا نظرة أوضح على التصميم قبل الإعلان الرسمي المتوقع خلال الربع الحالي من العام، في حال التزمت سامسونج بنفس جدول إطلاق الجيل السابق.

وبالانتقال أولًا إلى Galaxy A57، يظهر الهاتف بتصميم قريب جدًا من Galaxy A56، حيث يأتي بشاشة أمامية بثقب للكاميرا، مع وحدة كاميرات خلفية ثلاثية مصطفة عموديًا في الزاوية اليسرى. ومع ذلك، يلاحظ اختلاف بسيط في شكل جزيرة الكاميرا مقارنة بالجيل السابق.

ويعتمد الهاتف على إطار معدني، بينما تضع سامسونج أزرار التحكم في الصوت وزر التشغيل على الجهة اليمنى ضمن جزء بارز قليلًا من الإطار، وهو التصميم الذي تطلق عليه الشركة اسم Key Island في بعض هواتفها الحديثة.

أما Galaxy A37، فيأتي هو الآخر بشاشة أمامية بثقب للكاميرا، مع ترتيب عمودي للكاميرات الثلاث في الخلف، ما يعكس هوية تصميم متقاربة بين الهاتفين. وعلى الجانب الأيمن، تظهر أزرار الصوت والطاقة موضوعة على نتوء في الإطار، على غرار Galaxy A36.

لكن يلاحظ اختلاف طفيف في تصميم هذا الجزء البارز، إذ يبدو أن الجزء السفلي أسفل الأزرار أصبح أنحف، بينما بقي الجزء العلوي فقط مرتفعًا، وهو ما قد يشير إلى تغيير في توجه التصميم أو إلى عدم دقة هذه الصور المسربة.

وفي الوقت الحالي، لا يزال الغموض قائمًا حول الشكل النهائي لهاتف Galaxy A37، حيث يتطلب الأمر ظهور تسريبات إضافية أو إعلان رسمي من سامسونج لتأكيد التفاصيل بشكل قاطع.

