تكنولوجيا: هاتف شاومي 17 Max يقترب من الإطلاق مع تسريبات تكشف مواصفات الكاميرا وموعد الطرح

كشفت تسريبات جديدة تفاصيل إضافية عن هاتف شاومي 17 Max، بعدما ظهرت في وقت سابق من الشهر الحالي معلومات تتعلق بالبطارية والمعالج. وهذه المرة، سلطت التسريبات الضوء على مواصفات الكاميرا وموعد الإطلاق المتوقع.

وبحسب المسرّب Digital Chat Station، سيأتي شاومي 17 Max بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل من سامسونج HPx بحجم 1/1.4 بوصة، في ترقية كبيرة مقارنة بالهاتف شاومي 17 العادي الذي يضم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل فقط.

وإلى جانب ذلك، سيضم الهاتف كاميرا بيريسكوب تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل من سوني ضمن سلسلة IMX8 بحجم 1/1.95 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل أيضًا.

وفيما يتعلق بموعد الإطلاق، تشير نفس التسريبات إلى أن شاومي قد تكشف عن هاتف 17 Max خلال الربع الثاني من هذا العام، مع دعم كامل لمزايا Leica الخاصة بالتصوير، أسوة ببقية هواتف سلسلة شاومي 17.

وعلى صعيد الأداء والطاقة، أوضحت تسريبات سابقة أن الهاتف قد يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. ومن المتوقع أيضًا أن يعتمد الهاتف تصميمًا مشابهًا لهاتف شاومي 17 الأساسي.

