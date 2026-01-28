مانشستر سيتي يواجه طموح غلطة سراي وعينه على عرش الثمانية الكبار

تتجه أنظار القارة العجوز مساء اليوم، الأربعاء 28 يناير 2026، صوب مدينة مانشستر، وتحديداً إلى ملعب “الاتحاد” الذي سيحتضن ملحمة كروية من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه غلطة سراي التركي. المباراة تأتي ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في ليلة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يتقاطع فيها طموح “السيتيزنز” في حسم التأهل المباشر مع رغبة “الأسود” التركية في كتابة تاريخ جديد.

المشهد الفني: غوارديولا يبحث عن التوازن المفقود

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن المربع الذهبي، مما يجعل الفوز الليلة تذكرة عبور مباشرة إلى دور الـ16 لتجنب حسابات الملحق.

ورغم التفوق الفني الورقي، إلا أن كتيبة بيب غوارديولا تعاني من هشاشة دفاعية غير معتادة مؤخراً، حيث استقبلت شباك الفريق أهدافاً في 50% من مبارياته على أرضه هذا الموسم. غوارديولا يدرك أن غلطة سراي، الذي يقوده الهداف الفتاك فيكتور أوسيمين، ليس بالفريق الذي يغفر الأخطاء الدفاعية.

غلطة سراي.. “النسور” التي لا تخشى الضجيج

على الجانب الآخر، يحل بطل تركيا ضيفاً ثقيلاً وهو في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط. الفريق التركي يعيش حالة من الثقة العالية بعد نتائج طيبة في البطولة، من بينها الفوز على ليفربول، وهو يطمح لاستغلال عثرة السيتي الأخيرة في الجولة الماضية أمام “بودو غليمت” النرويجي.

الغيابات.. ضربات قوية في “قلب” الدفاع

يخوض السيتي اللقاء وسط أزمة دفاعية حقيقية، حيث تأكد غياب كل من:

روبن دياز و يوشكو جفارديول بسبب الإصابة.

رودري ونيكولاس غونزاليس لمزيد من التأهيل. هذه الغيابات قد تضطر غوارديولا للاعتماد على الشاب خوسانوف وآكي في محاولة لترميم الخط الخلفي أمام طوفان الهجمات التركية المتوقع بقيادة ليروي ساني ويونس أكغون.

تفاصيل المعركة المرتقبة

الحدث التفاصيل الموعد اليوم، الأربعاء 28 يناير 2026 توقيت الانطلاق 10:00 م (القاهرة) / 11:00 م (مكة المكرمة) الملعب استاد الاتحاد (مانشستر) القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2 المعلق محمد بركات

التشكيل المتوقع للفريقين

رؤية ختامية

هل ينجح دهاء غوارديولا في ترويض “أسود اسطنبول” رغم النقص العددي؟ أم أن غلطة سراي سيفجر كبرى مفاجآت الجولة الختامية ويجبر السيتي على سلك طريق الملحق الوعر؟ الإجابة ستكون على عشب ملعب الاتحاد في سهرة كروية لا تليق إلا بدوري أبطال أوروبا.