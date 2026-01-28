اخبار العالم

بركان يقذف رماداً بارتفاع آلاف الأمتار في أقصى الشرق الروسي

ابوظبي - سيف اليزيد - قذف بركان تشيفيلوتش في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي رمادا إلى ارتفاع عدة كيلومترات فوق مستوى البحر، بحسب ما أعلنت الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية الأربعاء.
وقالت الخدمة على تطبيق تلغرام إن البركان الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3300 متر أطلق عمودا من الرماد وصل إلى تسعة آلاف متر فوق سطح البحر، مرفقة الخبر بفيديو يُظهر سحابة كبيرة في السماء.
وامتدت سحابة الرماد البركانيّ 110 كيلومترات غرب البركان، بحسب مجموعة كامتشاتكا للاستجابة للثورانات البركانية.
وأصدرت السلطات تحذيرا جويا في المنطقة القريبة من البركان.ويُعد تشيفيلوتش أحد البراكين النشطة في شبه جزيرة كامتشاتكا، وهي منطقة قليلة السكان تقع في أقصى شرق روسيا. ويُقدَّر عمره بما بين 60 ألف سنة و70 ألف سنة.

