تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 28-01-2026

يحافظ سعر الذهب (GOLD) على مكاسبه المبكرة لهذا اليوم بتداولات تتسم بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استقرار تداولاته اعلى سعر 5,200$ لأول مرة في التاريخ، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يمدد من حالة التذبذب الراهنة.