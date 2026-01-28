محمد بن راشد يلتقي الرئيس الباكستاني

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، الرئيس الباكستاني آصف على زرداري.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «التقيت اليوم الرئيس الباكستاني آصف على زرداري.. نرحب به والوفد المرافق في بلدهم الثاني.. شراكتنا مع باكستان قديمة.. وراسخة.. ومستمرة.. والجالية الباكستانية في الدولة هم إخوة لنا.. ولهم منا كل التقدير والاحترام».

التقيت اليوم الرئيس الباكستاني آصف على زرداري .. نرحب به والوفد المرافق في بلدهم الثاني..



شراكتنا مع باكستان قديمة ..وراسخة .. ومستمرة ..

والجالية الباكستانية في الدولة هم إخوة لنا .. ولهم منا كل التقدير والاحترام . pic.twitter.com/6PQmbAKrTQ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 28, 2026

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd)