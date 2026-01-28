صقر غباش يستقبل نائب رئيس مجلس المستشارين المغربي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس بأبوظبي، سعادة لحسن حداد، نائب رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي ينظمها المجلس تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحت عنوان: «تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط» بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات مجتمعية إقليمية ودولية من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة الأورومتوسطية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل علاقات الأخوة الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية والتطور الذي تشهده علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين، والتأكيد على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدما في شتى المجالات.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش بسعادة لحسن حداد، نائب رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق له، مثمناً تلبية الدعوة والمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات، مما يؤكد حرص مجلس المستشارين على التواصل مع المجلس الوطني الاتحادي والعمل الجاد على تعزيز علاقات البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء سعادة كل من: سعيد راشد العابدي، وناعمة الشرهان، وعائشة المري، وشيخة الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأشاد معالي صقر غباش بما تحقق في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، من إنجازات اقتصادية وتنموية شاملة، منوها بما تحظى به المملكة حكومة وشعباً من مكانة في قلوب أبناء دولة الإمارات مع التمني للمملكة المغربية مزيداً من التقدم والرقي، والازدهار والأمن والاستقرار.

من جانبه، أكد سعادة لحسن حداد، نائب رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة على عمق علاقات الأخوة التاريخية المتجذرة والراسخة التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الإمارات الشقيقة وتعاونهما في العديد من المجالات، والسعي لتطويرها والارتقاء بها لأفاق أوسع، بما يلبي طموحات البلدين الشقيقين.

كما أكد أن منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه دولة الإمارات بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي، يشكل منصة مهمة لتعزيز دور المرأة في مسار التنمية الشاملة بالمجتمعات، لافتاً إلى أن المنتدى أتاح فرصة مهمة للاطلاع على التجارب المختلفة في مجال تمكين المرأة، سواء التجربة الإماراتية الرائدة أو تجارب دول أخرى.وقال إن المنتدى شكل فرصة مهمة لمناقشة قضايا تمكين المرأة ومنصة فاعلة للتفاعل والتشاور بين البرلمانيين حول أفضل السبل لدعم هذه القضايا، مشيداً بدور المرأة الإماراتية وإلى ما وصلت إليه على مختلف الصعد سيما على الصعيد البرلماني.