زينة تثير ضجّة بزواج “أبو الاولاد”… وأحمد عز يرد سريعًا

دبي - فريق التحرير: أثارت الممثلة المصرّية، زينة، الجدل بعد رسالة ساخرة، نشرتها عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، أعادت من خلالها فتح ملف علاقتها بالممثّل المصرّي، أحمد عزّ ودفعت جمهور مواقع التواصل الاجتماعي إلى موجة واسعة من التكهنات، ربطت بين منشورها وأنباء عن زواج سرّي له من خارج الوسط الفني.

جاء منشور زينة، من دون ذكر أسماء صريحة، إلا أن نبرته التهكمية حملت إشارات اعتبرها المتابعون واضحة، إذ كتبت زينة :”باركوا لأبو الأولاد تزوّج مساعدته، هكذا ستعمل بضمير أكثر وأيضاً وفرّ الراتب خطّة في منتهى الذكاء ونسمع مع بعضنا آه يا دنيا”.

وسرعان ما تحوّل المنشور إلى مادة للنقاش والتأويل، خاصةً أنه تزامن مع تطورات قضائية جديدة في النزاع القائم بين زينة وأحمد عز حول النفقة والمصاريف الخاصة بطفليهما.

في المقابل، نفى أحمد عز، صحّة الإشاعات المتداولة حول زواجه سراً من مديرة أعماله، مؤكداً في تصريح لـ”القاهرة ٢٤” أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، قائلاً:”هل هناك أحد يتزوج في هذا الجو”.

نذكر ان اسم زينة، تكرر بقوّة في السّاعات الماضية وتصدّرت حديث منصّات التّواصل الاجتماعيّ، بعد أن عادت قضيّتها المستمرّة مع طليقها أحمد عزّ، إلى الواجهة من جديد، لتشغل الرّأي العام بتطوّرات قانونيّة ومادّيّة لافتة.

في التّفاصيل، أصدرت محكمة استئناف عالي الأسرة حكمًا نهائيًّا يلزم أحمد عزّ بدفع مبلغ ثلاثين ألف جنيه كأجرة خادمة وذلك ضمن سلسلة الدّعاوى القضائيّة الّتي تقيمها زينة لضمان حقوق توأمَيها.

هذا الحكم لم يكن الوحيد في الفترة الأخيرة، إذ سبق أن قضت محكمة أسرة مدينة نصر بإلزامه بزيادة نفقة التّوأمَين “عزّ الدّين وزين الدّين” لتصل إلى ثمانين ألف جنيه شهريًّا. ثمّ قرّرت محكمة الأسرة في التّجمّع الخامس تخفيض النّفقة الشّهريّة الّتي يدفعها عزّ من ثمانين ألف جنيه إلى ستّين ألف جنيه، بعد قبول الاستئناف الّذي تقدّم به على الحكم السّابق.

وجاء القرار عقب مراجعة المحكمة للظّروف الماليّة لأحمد عزّ، ودراسة المستندات المقدّمة من الطّرفَين، بما يضمن تحقيق العدالة والتّوازن بين احتياجات الطّفلَين وقدرة والدهما على الوفاء بالتزاماته.

كما عاد وتقدّم عز بشكوى لوزارة العدل بشأن حكم نفقة زينة والتي تصل الى ٢.٥ مليون جنيه سنويًا.

نذكر أنّ زينة، حصلت على حكم قضائيّ نهائيّ أنّ “عز الدّين” و”زين الدّين” هما ابنا أحمد عزّ لصحيح النّسب الشّرعيّ وذلك بعد لفت محامي زينة إلى أن موكّلته تزوّجت من عزّ بصحيح العقد الشّرعيّ في الخامس عشر من يونيو ٢٠١٢، وأنجبت منه عزّ الدّين وزين الدّين.