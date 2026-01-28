تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 28-01-2026

يشهد سعر عملة مونيرو كوين (XMRUSD) تداولات متذبذبة تميل نحو الصعود الطفيف على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 529.70$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 416.30$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط