انت الان تتابع خبر ​السوداني يؤكد موقف العراق الداعم لأمن واستقرار المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهد اللقاء وفق البيان "استعراض العلاقات العراقية النرويجية، وأهمية تعزيزها بما يعود بالمنفعة على الطرفين، ويرفع من مستوى التعاون التنموي والاقتصادي والاستثماري المشترك".

وبحث اللقاء "ملف نقل عناصر داعش الإرهابية إلى العراق"، حيث أكد رئيس الوزراء "موقف العراق الداعم لجهود الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود حل النزاعات"، مجدداً التأكيد على "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وسحب العناصر الذين يحملون جنسيات أجنبية من بين المعتقلين، وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وبين السوداني منطلقات العراق واهتمامه البالغ بتفعيل الحوار في مختلف ملفات النزاعات التي تشهدها المنطقة، وفق آليات تعتمد القيم والمبادئ العالمية وضمن حقوق الشعوب على أراضيها، لتكون قاعدة لحلّ المشاكل والنزاعات والخلافات بين البلدان، بحسب البيان.

من جانبه، نقل ليرفل تحيات حكومته إلى رئيس الوزراء، ورغبتها في توسعة التعاون مع العراق في مختلف المجالات، وتفعيل التفاهمات المشتركة، والمضي في المشاريع المتعلقة بالبيئة والتعايش السلمي، التي تدعمها النرويج في العراق.