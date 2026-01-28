Bitget تعيّن المسؤول القانوني السابق في Bitpanda، أوليفر شتاوبر، لقيادة توسع MiCA وإنشاء مقرها الأوروبي في فيينا

تام شمس - الأربعاء 28 يناير 2026 06:35 مساءً - عيّنت منصة Bitget أوليفر شتاوبر، المسؤول القانوني السابق في Bitpanda ورئيس عمليات الاتحاد الأوروبي السابق في KuCoin، رئيسًا تنفيذيًا لكيان Bitget EU، لقيادة توسّع المنصة وفق إطار لائحة أسواق الأصول المشفّرة (MiCA)، ولإنشاء مقرها الأوروبي الجديد في فيينا.

وأوضح شتاوبر في تصريحات لـ Cointelegraph أن الكيان، الذي تقدّم بطلب ترخيص MiCA في النمسا عام 2025، يتوقع الحصول على الموافقة التنظيمية في الربع الثاني من عام 2026، مؤكدًا أن Bitget EU لن تقدّم أي خدمات داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) قبل صدور الترخيص.

وأضاف أن Bitget EU ستعزل مستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية عن منصة Bitget الخارجية عبر آليات تشمل رصد عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وتعزيز ضوابط “اعرف عميلك” (KYC)، لمنع الكيانات غير المرخّصة من استقطاب المقيمين بوسائل التفاف جغرافية أو تسويقية أو عبر “الاستدراج العكسي”.

وقالت غرايسي تشين، الرئيسة التنفيذية لمنصة Bitget، في بيان شاركته مع Cointelegraph، إن تعيين شتاوبر “يعزّز ثقتنا بالحضور طويل الأمد لـ Bitget في أوروبا”، مضيفةً أنه يجلب “الخبرة التنظيمية والانضباط التشغيلي اللازمين” لتأسيس المقر الأوروبي في النمسا.

وبحسب البيان، سيطبّق الكيان الجديد معايير صارمة لإدراج الرموز، ولن يقدّم سوى الأصول التي تستوفي متطلبات MiCA المتعلقة بالورقة التعريفية والسيولة والإفصاح.

أوليفر شتاوبر، المسؤول القانوني السابق في Bitpanda. المصدر: Bitget

وقال شتاوبر: “نُجري حاليًا تدقيقًا صارمًا لمحفظة الأصول لدينا. وأي منتجات لا تلبّي معايير الاتحاد الأوروبي لنزاهة السوق أو لا توفّر إفصاحات كافية للمستهلكين لن تُتاح لمستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية”.

نموذج الوساطة، أفضل تنفيذ، وضوابط مكافحة إساءة السوق

أوضح شتاوبر أن Bitget EU ستعمل وفق نموذج الوساطة (Broker Model) بدلًا من نموذج منصة التداول، بحيث تكون الطرف المقابل لجميع صفقات العملاء، مع استجلاب السيولة من مجموعة مزوّدين مستقلين وفق مبادئ “أفضل تنفيذ”.

وأشار إلى أن “الشكل والواجهة” لموقع Bitget EU سيشابهان المنصة الحالية، لكن ضمن هيكل قانوني منفصل يحدّ من مخاطر السوق على عملاء الاتحاد الأوروبي، ويخضع لمتطلبات MiCA وتوقعات هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، إلى جانب القواعد السلوكية الوطنية. كما تخطط الشركة لنشر أدوات رقابة سوقية لرصد ومنع إساءة الاستخدام والممارسات التلاعبية أو التداول غير المنضبط.

فيينا ركيزة استراتيجية Bitget طويلة الأمد في الاتحاد الأوروبي

اختيرت فيينا مقرًا أوروبيًا لـ Bitget بفضل موقعها المركزي، وتوافر الكفاءات متعددة اللغات، واستقرار بيئتها التنظيمية—وهي عوامل وصفها شتاوبر بأنها مناسبة لتكون مركز حوكمة وامتثال لعمليات المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وسيُدعى المستخدمون الحاليون في المنطقة الاقتصادية الأوروبية على المنصة العالمية للانتقال إلى Bitget EU فور الحصول على الترخيص، مع تقديم خدمات متوافقة بالكامل مع متطلبات الاتحاد الأوروبي.