والي شمال كردفان يؤكد دعمه للمؤسسات التعليمية والقطاع الصحي بالولاية

أكد والي شمال كردفان الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله التزام حكومة الولاية بدعم وإسناد المؤسسات الصحية، مشيراً إلى أن القطاع الصحي يمثل أولوية ضمن برامج وخطط الولاية، ويحظى برعاية واهتمام كبير من حكومة الولاية بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه وفد جامعة العلوم الصحية، بحضور الأمين العام لحكومة الولاية د.الأمين شايب ووزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية، حيث تناول اللقاء الدور الذي تضطلع به جامعة العلوم الصحية في دعم النظام الصحي عبر إعداد وتأهيل الكوادر الصحية المساعدة.

وثمّن والي شمال كردفان الجهود الكبيرة التي تبذلها جامعة العلوم الصحية في إسناد القطاع الصحي عبر رفده بالكوادر الصحية المساعدة مؤكداً دعم حكومة الولاية لكافة أنشطة وبرامج الجامعة، ومساندتها في مشروعاتها التعليمية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء الصحي، وتعزيز انتشار الخدمات الطبية، كما أكد الوالي أهمية الشراكة والتنسيق المحكم بين الحكومة والجامعة بما يحقق الأهداف المشتركة في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان مالك وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية الدور المحوري الذي تقوم به جامعة العلوم الصحية في دعم الوزارة، مشيرة إلى أن الجامعة أسهمت بصورة فاعلة في توفير كوادر صحية، مشيرة إلى وجود مراكز للجامعة في عدد من محليات الولاية في مجال التدريب .

وأوضحت د. ايمان أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتعاون مع جامعة العلوم الصحية، وتسعى إلى تعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تنفيذ البرامج الصحية وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة بالولاية.

وفي ذات السياق، أوضح د. أحمد النور مدير جامعة العلوم الصحية بالولاية أنه اطلع الوالي علي إنجازات الجامعة خلال الفترة الماضية، الي جانب ملامح خطة العام 2026 والتي شملت التوسع في البرامج الأكاديمية والتدريبية، والتي ترتكز على التوسع الأفقي والرأسي .

وأشار مدير الجامعة إلى إدخال برامج أكاديمية جديدة تتمثل في تقانة الصيدلة وتقانة المختبرات، بهدف مواكبة احتياجات القطاع الصحي فضلاً عن الترتيبات الجارية لتخريج أعداد مقدرة من الكوادر الصحية المساعدة في مختلف البرامج، والذين يشكلون إضافة حقيقية للنظام الصحي بالولاية، إلى جانب الاستعدادات الجارية لاستقبال الدفعة الجديدة من الطلاب.