تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 22-12-2025

تقدم سعر عملة كاردانو (ADAUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 0.3700، ليستهدف مستوى الدعم 0.3370.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط