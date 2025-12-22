سعر اليورو مقابل الدولار بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 22-12-2025

ارتفع سعر سهم صناعات (2240) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وقوة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 34.70 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 39.56 ريال مع وجود فرص لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد