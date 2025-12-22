سعر النفط خام برنت يمدد من مكاسبه القوية – توقعات اليوم – 22-12-2025

ارتفع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح بذلك في تصريف هذا التشبع، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من هيمنة واستقرار المسار التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.