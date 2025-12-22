الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 22-12-2025

2025-12-22 02:13AM UTC

صعد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة مهمة لاستعادة تعافيه على المدى القريب، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب، ليهاجم حالياً مستوى المقاومة المفصلي 1.3800، وهو مستوى مهم لتحديد مسار الزوج القادم.

