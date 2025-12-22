- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 22-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-22 02:13AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة مهمة لاستعادة تعافيه على المدى القريب، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب، ليهاجم حالياً مستوى المقاومة المفصلي 1.3800، وهو مستوى مهم لتحديد مسار الزوج القادم.