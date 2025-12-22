سعر سهم الغاز (2080) يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 22-12-2024

قفز سعر سهم الغاز (2080) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمنحه حرية أكبر في تحقيق المزيد من المكاسب، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 89.95 ريال، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق من صعود السهم بشكل مؤقت في الفترة القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 89.95 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي عند سعر 100.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد