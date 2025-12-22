سعر الذهب يسجل مستوى تاريخي جديد - توقعات اليوم – 22-12-2025

أغلق سعر سهم زين (ZAIN) على عدم تغيير في آخر جلساته، بتداولات اتسمت بالتذبذب على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أجبر السهم على أن يمحو تلك المكاسب المبكرة، في ظل سيطرة الاتجاه الجانبي على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون المقاومة 525.00 دينار، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 507.00 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط