سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يهاجم مقاومة مفصلية – توقعات اليوم – 22-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-22 02:02AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من اختراقه لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، إلى جانب تحركاته المستقرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما وفر له دعماً فنياً ساعده على مواصلة الارتداد الإيجابي.

 

وبهذا الارتفاع يهاجم السعر مستوى المقاومة المفصلي 89,000$، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بها، وهو ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القريب في حال نجاحه في اختراق تلك المقاومة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

