سعر الدولار مقابل الين في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 22-12-2025

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من اختراقه لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، إلى جانب تحركاته المستقرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما وفر له دعماً فنياً ساعده على مواصلة الارتداد الإيجابي.

وبهذا الارتفاع يهاجم السعر مستوى المقاومة المفصلي 89,000$، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بها، وهو ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القريب في حال نجاحه في اختراق تلك المقاومة.