سعر الفضة يواصل حصد مستويات قياسية جديدة – توقعات اليوم – 22-12-2025

تقدم سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، في ظل تأثر الزوج بتركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.