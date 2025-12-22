الاقتصاد

سعر الفضة يواصل حصد مستويات قياسية جديدة – توقعات اليوم – 22-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-22 02:16AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، في ظل تأثر الزوج بتركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.

