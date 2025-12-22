الاقتصاد

سعر سهم أماك (1322) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 22-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-22 00:26AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اكتسى سعر سهم بوان (1302) باللون الأخضر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم بتصريف تشبعه الشرائي بها، ما أكسبه هذا الزخم الإيجابي الأخيرة، ولكن بالرغم من ذلك يظل السهم يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، خاصة مع تحركاته ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.

 

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 53.25 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 48.65 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

