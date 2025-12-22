سعر النفط الخام في طريقه للتخلص من ضغوطه السلبية – توقعات اليوم – 22-12-2025

عاود سعر سهم الدولي (QIIK) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم بتصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية أكبر لاستهداف مقاومات جديدة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 11.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.57 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد