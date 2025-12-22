سعر سهم رؤوم (4144) يهاجم خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 22-12-2025

عزز سعر سهم رؤوم (4144) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، بالتزامن مع اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه للتخلص من ضغوطه السلبية دفعة واحدة، ولكن يلزمنا تأكيد عزم السهم على تمديد تلك المكاسب باختراق مقاوماته الحالية.

لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك سعر السهم حيال مستوى المقاومة المفصلي 62.60 ريال، ففي حالة اختراق تلك المقاومة سيكون هدف السهم بعدها مستوى المقاومة التالي له عند سعر 73.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي