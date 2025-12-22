سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 22-12-2025

قفز سعر الذهب (GOLD) بقوة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة التاريخي عند 4,380$، وهو المستوى الذي كان هدفاً سعرياً لنا في تحليلاتنا السابقة، لينجح السعر في تسجيل سعر تاريخي جديد، في ظل تسارع واضح بالزخم الشرائي وسيطرة المشترين على حركة السعر.

ويأتي هذا الصعود مدعوماً بتداولات السعر المستمرة أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 ما يوفر دعماً ديناميكياً قوياً، بالتوازي مع هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتحركات السعر بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، إلى جانب توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، والتي تعزز من فرص تعزيز المكاسب خلال الفترة القادمة.